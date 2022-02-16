США, НАТО и Украина не угрожают РФ — Байден

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что США, НАТО и Украина не представляют угрозы для России. Также он добавил, что на украинской территории не планируется размещать ракеты, передает корреспондент УНН.

Цитата

“США и НАТО не представляет угрозы для России, Украина не является угрозой для России. У нас нет ракет Украине, у нас нет планов размещать ракеты в Украине. Для нас народ России не является целью”, — сказал Байден.

Детали

Обращаясь к россиянам, Байден заявил, что США не враги РФ.

Дополнение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отсрочка вступления Украины в НАТО для России ничего не меняет, она хочет “решить вопрос в ближайшее время“.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины.

Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно “гарантий безопасности” учета трех ключевых требований, включая не расширение НАТО.