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Глава Пентагона прибыл в Брюссель

Глава Пентагона прибыл в Брюссель

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин вечером 15 февраля прибыл в Брюссель. Он встретится с руководством НАТО и министрами обороны стран Альянса для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Остина.

Цитата

“Только что приземлился в Брюсселе (Бельгия), где завтра буду присутствовать на встрече министров обороны НАТО”, — заявил министр обороны США.

Детали

Как известно, среди главных тем встреч будет обсуждение наращивания Россией своих сил у границы с Украиной. Также глава Пентагона подтвердит приверженность США принципу коллективной обороны НАТО.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной достигло уровня, который открывает для президента России Владимира Путина полный набор военных возможностей.

Источник: УНН
Теги: Пентагон, Брюссель
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