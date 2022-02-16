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Псаки: США пока не готовы сказать, кого считают ответственным за кибератаки в Украине

Псаки: США пока не готовы сказать, кого считают ответственным за кибератаки в Украине

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не готовы сказать, кто стоит за последними кибератаками в Украине. Заявление она сделала в ответ на вопрос одного из журналистов “приписывают ли США эти атаки России”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг Псаки в Белом доме.

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“У меня ничего нет на данный момент относительно атрибуции”, — ответила Псаки.

Она подчеркнула, что в Белом доме поддерживают постоянный контакт с представителями украинской власти.

“Наши союзники и партнеры работают с ними над сдерживанием и реагированием на злонамеренную активность в киберпространстве. В течение недель и месяцев мы также предупреждали о возможности проведения Россией киберопераций в Украине, но у меня нет ничего более конкретного по атрибуции”, — добавила Псаки.

Контекст

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Псаки, киберугроза
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