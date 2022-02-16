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Псаки: США не будут давить на Украину по вступлению в НАТО

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут давить на Украину и другие страны по вступлению в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг Псаки в Белом доме.

Цитата

“Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или любую другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к любому альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался”, — заявила Псаки.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что США, НАТО и Украина не представляют угрозы для России. Также он добавил, что на украинской территории не планируется размещать ракеты.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Псаки
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