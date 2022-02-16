CNN: Зеленский сегодня едет в Мариуполь

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского сегодня ожидают в Мариуполе, о чем написало CNN, информирует УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится в Мариуполь, сообщили в его офисе CNN. Ожидается, что Зеленский будет там ближе к вечеру", - сообщает американский телеканал.

Это происходит в тот же день, 16 февраля, на который ранее в СМИ был анонсирован визит в Мариуполь бизнесмена, первого в списке самых богатых людей Украины по версии Forbes Рината Ахметова.

Мариуполь расположен в Донецкой области на востоке Украины.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время". В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли "дату вторжения", Зеленский этот день – 16 февраля – объявил указом Днем единения.