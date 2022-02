День единения: послы ЕС и посольство США поддержали Украину

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В День единения, который назначили на 16 февраля, послы ЕС в Украине возложили цветы к Стене памяти погибших украинских защитников в войне против агрессора. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас во вторник, пишет УНН.

Цитата:

“В этот День единения послы ЕС возложили цветы к Стене памяти на Михайловской в Киеве. Мы едины в том, чтобы отдать дань уважения всем, кто погиб в войне против агрессора с 2014 года. Наша поддержка Украине непоколебима", - написал он в своем Twitter.

Детали

Также заявление сделало посольство США в Украине.

“В День единения мы - вместе с Украиной!" - говорится в заявлении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День единения.

