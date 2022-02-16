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День единения: послы ЕС и посольство США поддержали Украину

День единения: послы ЕС и посольство США поддержали Украину

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В День единения, который назначили на 16 февраля, послы ЕС в Украине возложили цветы к Стене памяти погибших украинских защитников в войне против агрессора. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас во вторник, пишет УНН.

Цитата:

“В этот День единения послы ЕС возложили цветы к Стене памяти на Михайловской в Киеве. Мы едины в том, чтобы отдать дань уважения всем, кто погиб в войне против агрессора с 2014 года. Наша поддержка Украине непоколебима", - написал он в своем Twitter.

Детали

Также заявление сделало посольство США в Украине.

“В День единения мы - вместе с Украиной!" - говорится в заявлении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День единения.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”. В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — указом объявил Днем единения.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Украина
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