Вчерашние кибертаки были подкреплены фейками - Монастырский

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вчерашние кибератаки на сайты и приложения государственных органов и банков были частью спланированной операции, другой частью которой стали фейковые сообщения. Об этом во время телемарафона ко Дню единения заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Министр заявил, что вчерашняя кибератака стала самой масштабной, но попытка была неудачной.

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“Еще одна тема - информационные фейки, которые множатся в последнее время с каждой минутой все быстрее и быстрее. Из последних, которые я лично видел, что якобы в украинских банках отсутствует наличность и они перестают ее выдавать. Это фейк. И он шел одновременно с кибератакой на основные государственные банки. Совершенно очевидно, что это скоординированная акция - кибератака и атака нас с вами этими фейковыми сообщениями. Якобы не работает, якобы наступают, якобы взрывают. В нашем информационном обществе реальное событие станет предметом для обсуждения во всех СМИ. Фейковые события пытаются выдать за действительность и нам надо уметь им четко противостоять”, - заявил министр.

Дополнение

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины - Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дія” также попал под кибератаку.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

Как сообщил министр внутренних дел 16 февраля, все сайты и приложения, подвергшиеся вчера атаке, работают стабильно.