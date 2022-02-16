"Никаких фейковых эвакуаций": Шмигаль заявил, что правительство продолжает работу в Киеве

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства в среду, что Кабинет министров Украины продолжает свою работу в Киеве, и никаких “фейковых эвакуаций” не происходит, передает корреспондент УНН.

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“Мы работаем в Киеве. Никаких фейковых эвакуаций, никаких паник в условиях гибридного давления не допускаем. Работаем в режиме 24/7. Сегодня, согласно указу Президента Украины от 14 февраля этого года “О неотложных мерах по консолидации украинского общества” празднуем День единения. В этот день мы хотим показать нашим друзьям и нашим врагам, что Украина сплочена, наш народ един, готов защищать свою страну, нашу свободу и нашу независимость”, - заявил Премьер-министр.

Он добавил, что Украину “нельзя запугать, нельзя заставить бежать”, поскольку наша нация находится на своей земле и готова к любым сценариям и любым угрозам.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время". В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — объявил указом Днем единения.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения. 15 и 16 февраля РФ объявила об отводе войск, однако Запад сказал, что пока проверяет эту информацию.