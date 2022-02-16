Геращенко рассказал о реальности угрозы вторжения и почему оно не произошло

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину планировалось, но оно не произошло по ряду причин: усилению украинской армии и благодаря жесткой позиции западных партнеров. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает УНН.

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В начале октября прошлого года американская разведка получила убедительные доказательства того, что Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, целью которого был захват Киева - "матери городов русских" и центра Православия, а также контроль примерно 2/3 территории Украины.

Массированных ударов авиации по городам не планировалось. Центры военного управления, склады боеприпасов и военной техники поражались бы ударами крылатых и тактических баллистических ракет.

Все это осуществлялось бы под прикрытием мощной пропагандистской кампании о недопущении вступления Украины в НАТО, размещения на ее территории ракет, способных достигать Москвы за 5-7 минут, ну и, конечно, защитой "угнетаемого" русскоязычного населения. После чего в Киеве на штыках армии РФ было бы поставлено марионеточное пропутинское правительство”, - написал Геращенко.

По его словам, подготовка вторжения маскировалось под широкомасштабные учения на территории РФ и Беларуси, которые проходят каждый год. Но в этот раз они стали бы трамплином для броска в Украину.

“Дата наступления на февраль месяц была выбрана неспроста. Это, конечно, не имело никого отношения к вопросам удобства передвижения тяжёлой военной техники по промерзшей земле. Так могут судить только "диванные эксперты".

Просто по статистике это самый холодный месяц в Европе. И расчет был на то, чтобы под угрозой полного прекращения поставок российского газа, который составляет до 30% энергобаланса ЕС, полностью - отбить желание у европейцев вступаться за Украину”, - пояснил советник министра.

Он также отметил, что средина февраля была выбрана еще и по символическим причинам - 8 лет с момента нападения на Крым.

Геращенко уверен, что сегодняшнее поведение Путина – это результат того, что он не понес никакого существенного наказания за то что оккупировал Украинский Крым и часть Донбасса.

“Он не перестал быть нерукоподаваемым. У него все также покупают нефть и газ. Фонд Национального благосостояния РФ за 8 лет увеличился в разы и составляет 182 миллиарда долларов. Не говоря уже за то, что Северные и Южные потоки при почти полном согласии ЕС обошли Украину со всех сторон, делая ее лишней в вопросах транзита российских энергоресурсов”, - отметил Геращенко.

Но теперь украинская армия стала сильнее и решительнее, чем в 2014 году и оказал бы ожесточенное сопротивление. И позиция теперешнего президента США Джозефа Байдена жестче, чем была позиция Барака Обамы.

“Я очень хорошо помню, как в феврале-марте тогдашний посол США Джеффри Пайетт на каждой встрече с временным украинским правительством умолял не стрелять в "зеленых человечков", что бы не было хуже”, - рассказал Геращенко.

Советник отмечает, что на самом деле речь шла не просто о нападении на Украину, а о переделе мирового порядка, который возник после распада сверхдержавы СССР в 1991 году.

“Если бы Запад не остановил масштабное вторжение РФ в Украину, вся система сдержек и противовесов, выстраиваемая с 1945 года, сложилась бы как карточный домик. Союзники РФ - Китай, Иран и Северная Корея, развернулись бы во всю свою мощь”, - уверен Геращенко.