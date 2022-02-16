Иностранные дипломаты отправились в Мариуполь на встречу с Зеленским
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Иностранные дипломаты в среду отправились в Мариуполь, куда вскоре должен прибыть Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас в среду, пишет УНН.
Цитата:
“А теперь вместе с коллегами - в Мариуполь присоединиться к Президенту Владимира Зеленского на торжествах ко Дню единства”, — написал дипломат в Twitter.
Детали
Ранее сегодня американские СМИ сообщили, что Президента Украины Владимира Зеленского сегодня ожидают в Мариуполе. По данным журналистов, он будет в городе ближе к вечеру.
Утром 16 февраля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский отправился в Ровенскую область. Там он наблюдал за проведением военных учений. Сейчас проходят учения "Метель - 2022".
Тем временем в Мариуполе сегодня находится бизнесмен Ринат Ахметов.
And now, together with colleagues to Mariupol, to join@ZelenskyyUaat the celebrations of the Day of Unity.pic.twitter.com/YYCRF59veA— Matti Maasikas (@MattiMaasikas)February 16, 2022
Now the second leg. It's a long way to Mariupol.pic.twitter.com/IWjX1iUCE9— Matti Maasikas (@MattiMaasikas)February 16, 2022