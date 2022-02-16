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Иностранные дипломаты отправились в Мариуполь на встречу с Зеленским

Иностранные дипломаты отправились в Мариуполь на встречу с Зеленским

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Иностранные дипломаты в среду отправились в Мариуполь, куда вскоре должен прибыть Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас в среду, пишет УНН.

Цитата:

“А теперь вместе с коллегами - в Мариуполь присоединиться к Президенту Владимира Зеленского на торжествах ко Дню единства”, — написал дипломат в Twitter.

Детали

Ранее сегодня американские СМИ сообщили, что Президента Украины Владимира Зеленского сегодня ожидают в Мариуполе. По данным журналистов, он будет в городе ближе к вечеру.

Утром 16 февраля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский отправился в Ровенскую область. Там он наблюдал за проведением военных учений. Сейчас проходят учения "Метель - 2022".

Тем временем в Мариуполе сегодня находится бизнесмен Ринат Ахметов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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