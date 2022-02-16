Правительство назначило Сергея Крука главой ГСЧС

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины назначил главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Справка

Сергей Крук был назначен в ноябре 2021 года исполняющим обязанности главы ГСЧС, после того как предыдущего главу Госслужбы Николая Чечеткина уволили с должности.

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Правительство также назначило Малюка Василия Васильевича заместителем Министра внутренних дел Украины.

Кроме этого, с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уволили Владиславу Магалецкую.

Временно обязанности председателя Госслужбы будет исполнять Анатолий Вовнюк.