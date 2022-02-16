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Правительство назначило Сергея Крука главой ГСЧС

Правительство назначило Сергея Крука главой ГСЧС

Сергей Крук

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины назначил главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Справка

Сергей Крук был назначен в ноябре 2021 года исполняющим обязанности главы ГСЧС, после того как предыдущего главу Госслужбы Николая Чечеткина уволили с должности.

Добавим

Правительство также назначило Малюка Василия Васильевича заместителем Министра внутренних дел Украины.

Кроме этого, с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уволили Владиславу Магалецкую.

Временно обязанности председателя Госслужбы будет исполнять Анатолий Вовнюк.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, ГСЧС
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