Двухпартийные переговоры в Сенате США по пакету санкций против РФ достигли "нижней точки" - Politico

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Двухпартийные переговоры по пакету санкций против РФ в Сенате США достигли нижней точки во вторник на фоне новой напряженности между ведущими переговорщиками от республиканцев и демократов. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Детали

Глава сенатского комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес во вторник раскритиковал своего коллегу во вторник раскритиковал своего коллегу из Республиканской партии, сенатора Джима Риша, за публикацию предложения по санкциям, только от республиканцев, которое включает в себя многие положения, о которых уже договорились обе партии.

“Стыдно, что республиканцы в Сенате решили выбрать партийную позицию вместо того, чтобы работать над достижением консенсуса по всеобъемлющему двухпартийному предложению, которое продемонстрирует единый фронт для сдерживания Путина от повторного вторжения в Украину”, — говорится в заявлении Менендеса. “Партийная победа не стоит раскола из Вашингтона, который идет только на пользу Путину”, — указал он.

Издание пишет, что демократы расценили шаг Риша как “пощечину двухпартийным переговорам”, которые Риш и Менендес вели большую часть прошлого месяца. Но Риш настаивал на том, что его план потребует немедленно заплатить цену от Путина, многие из аспектов которой поддержали демократы.

Как отмечает издание, двухпартийные обсуждения зашли в тупик, на фоне того, как сенаторы оказались не в состоянии решить ключевые разногласия, что следует из голосования в прошлом месяце относительно санкций против газопровода “Северный поток — 2”. На прошлой неделе, когда казалось, что сделка уже близка, “европейские официальные лица выразили тревогу по поводу конкретного предложения о санкциях, рассматриваемого на Капитолийском холме, которое может взбудоражить рынки на континентее”, пишет издание.

“Мы действительно сталкивались со все большими сложностями по мере того, как занимались этим”, — сказал сенатор-демократ Крис Мерфи, член переговорной группы. “У всех были добрые намерения, но это действительно хитрая комбинация санкций до и после вторжения, а также вопросы полномочий, которые нужны и не нужны администрации”, — добавил он.

Сейчас Сенат, как указано, попытается до конца недели принять символическую резолюцию “с целью выдвижения единого фронта”. Резолюция предусматривает осуждение агрессии России и предупреждает РФ о скорых последствиях, если она вторгнется в Украину.

Лидеры партий и руководители соответствующих комитетов из обеих партий также опубликовали во вторник совместное заявление.

Даже если соглашение по законопроекту о санкциях может быть достигнуто на этой неделе, как отмечается, может потребоваться до недели, чтобы оно прошло через процедуры Сената. Кроме того, Палата представителей не вернется в Вашингтон до 28 февраля.

“В наши дни Сенат редко медлит с принятием важных законов, направленных на наказание России. (...) На этот раз законодатели, похоже, больше уважают исполнительную власть”, — отмечается в статье.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”. В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — объявил указом Днем единения.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения. 15 и 16 февраля РФ объявила об отводе войск, однако Запад сказал, что пока проверяет эту информацию.