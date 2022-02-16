Европарламент официально одобрил предоставление Украине нового макрофина на 1,2 млрд евро

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Европарламент официально одобрил решение стран ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. О результате голосования было объявлено в среду, пишет УНН.

Так, Европарламент официально одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро.

598 голосов евродепутатов было "за", 55 - "против" и 41 воздержался.

Дополнение

15 февраля Европарламент поддержал решение стран ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.

11 февраля страны ЕС поддержали решение Еврокомиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро.

Текст должен быть принят Европейским парламентом и Советом ЕС, прежде чем решение вступит в силу.