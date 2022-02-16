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Европарламент официально одобрил предоставление Украине нового макрофина на 1,2 млрд евро

Европарламент официально одобрил предоставление Украине нового макрофина на 1,2 млрд евро

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Европарламент официально одобрил решение стран ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. О результате голосования было объявлено в среду, пишет УНН.

Так, Европарламент официально одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро.

598 голосов евродепутатов было "за", 55 - "против" и 41 воздержался.

Дополнение

15 февраля Европарламент поддержал решение стран ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.

11 февраля страны ЕС поддержали решение Еврокомиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро.

Текст должен быть принят Европейским парламентом и Советом ЕС, прежде чем решение вступит в силу.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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