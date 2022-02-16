Украина обратилась в Совбез ООН для обсуждения постановления о возможном признании Россией "Л/ДНР"

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о возможном признании "Л/ДНР". Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т. н. “ЛДНР", которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля”, — написал Кулеба.

Дополнение

Украина ранее просила ОБСЕ срочно созвать внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы из-за обращения российского парламента о признании так называемых “ЛДНР”.

15 февраля депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР”.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой "признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики”.

В документе предлагают внести в повестку дня Госдумы на февраль вопрос признания "Л/ДНР”.

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

Госдума Российской Федерации во вторник, 15 февраля, в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России Владимира Путина о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.