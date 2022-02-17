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Разведка Британии: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

Разведка Британии: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл сообщил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

По его словам, Британия не видит свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины.

“Вопреки своим утверждениям, Россия продолжает наращивать свои военные возможности на границе с Украиной. В том числе в это входят позиции для дополнительных бронированных машин, вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы”, — заявил Хокенхалл.

Напомним

Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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