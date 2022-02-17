Разведка Британии: Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл сообщил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

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По его словам, Британия не видит свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины.

“Вопреки своим утверждениям, Россия продолжает наращивать свои военные возможности на границе с Украиной. В том числе в это входят позиции для дополнительных бронированных машин, вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы”, — заявил Хокенхалл.

Напомним

Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.