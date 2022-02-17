Зеленский встретится с Харрис
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
По словам представителя администрации президента США, встреча Харрис с Зеленским состоится в воскресенье.
Также она встретится с канцлером Германии.
“В пятницу вицепрезидент Харрис проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО. Также запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским”, — заявил он.
Харрис выступит на конференции с речью, посвященной русской эскалации вокруг Украины.
Ожидается, что президент воспользуется площадкой, чтобы доказать, что российское вторжение в Украину ослабит Россию, и расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка, также она расскажет о единстве США и европейских партнеров в ответ на российскую агрессию и заверит союзников в приверженности НАТО.
Напомним
Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл сообщил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.