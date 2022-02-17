Глава Пентагона обсудил с коллегами сдерживание агрессии России

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Брюсселе обсудил с коллегами из Франции, Германии и Великобритании российскую эскалацию вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Пентагона.

Детали

Кроме Остина, во встрече приняли участие министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, ее немецкая коллега Кристине Ламбрехт и глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Они “обсудили недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией и необходимость деэскалации со стороны России”.

“Министры выразили поддержку территориальной целостности Украины” и отметили “важность единства НАТО для сдерживания России, вдохновения союзников по НАТО на восточном фланге и поддержки международного порядка, основанного на правилах”.

Отмечается, что Остин провел отдельную встречу с Ламбрехт. Они “обсудили серьезную озабоченность” стягиванием российских сил к украинским границам.

Также министры затронули вопросы, касающиеся сдерживания России, военных закупок и ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной достигло уровня, который открывает для президента России Владимира Путина полный набор военных возможностей.