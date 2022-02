Сегодня ЕС проведет неформальную встречу по Украине

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня, 17 февраля, лидеры стран Евросоюза проведут неофициальную встречу из-за ситуации с угрозой российского вторжения в Украину. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил представитель председателя Европейского Совета Баренд Лейтс, передает УНН.

Цитата

“Перед завтрашним (17 февраля — ред.) саммитом ЕС-Африка состоится часовая неформальная встреча членов Европейского Совета в 12:30 (13:30 по Киеву — ред.) относительно состояния последних событий, связанных с Россией и Украиной”, — написал Лейтс в Twitter.

Напомним

Администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

Ahead of tomorrow’s#EUAUSummitthere will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine.