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Сегодня ЕС проведет неформальную встречу по Украине

Сегодня ЕС проведет неформальную встречу по Украине

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня, 17 февраля, лидеры стран Евросоюза проведут неофициальную встречу из-за ситуации с угрозой российского вторжения в Украину. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил представитель председателя Европейского Совета Баренд Лейтс, передает УНН.

Цитата

“Перед завтрашним (17 февраля — ред.) саммитом ЕС-Африка состоится часовая неформальная встреча членов Европейского Совета в 12:30 (13:30 по Киеву — ред.) относительно состояния последних событий, связанных с Россией и Украиной”, — написал Лейтс в Twitter.

Напомним

Администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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