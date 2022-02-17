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160410

Зеленский внес изменения в положение о службе в военном резерве

Зеленский внес изменения в положение о службе в военном резерве

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ "О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины". Соответствующий указ №59/2022 от 16 февраля опубликован на сайте Главы государства, пишет УНН.

Детали

"Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, - в обязательном порядке", - говорится в указе.

В документе отмечается, что "в особый период на службу в военном оперативном резерве в обязательном порядке на должности в соответствии с их воинских званий зачисляются лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве".

Также вносятся другие изменения.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Источник: УНН
Теги: ВСУ, указы, военные, резервисты, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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