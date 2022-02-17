Россия может дестабилизировать ситуацию вокруг Украины на протяжении месяцев – МИД Великобритании

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Россия готовится проверить на прочность Запад и может затянуть противостояние на украинской границе на месяцы. Об этом пишет в своей статье для The Telegraph министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, предостерегая от "ложного чувства безопасности" из-за заявлений России об отводе войск, пишет УНН.

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Трасс повторила предупреждение США и НАТО о том, что нет никаких доказательств отвода российских войск от границы Украины, их количество может увеличиваться, несмотря на заявления Кремля об обратном.

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"Мы не должны поддаваться ложному чувству безопасности, когда Россия заявляет, что некоторые войска возвращаются в казармы, когда на самом деле российское военное наращивание не демонстрирует никаких признаков замедления. Сейчас нет доказательств того, что россияне выводят войска из приграничных районов вблизи Украины", - сказала она.

"Мы не должны иметь иллюзий относительно того, что Россия может затянуть этот процесс с помощью наглого приема, чтобы потратить еще несколько недель, если не месяцев - на подрыв Украины и вызов единства Запада. Это испытание нашей устойчивости", - заявила министр.

Добавим

17 февраля государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс осуществит свой первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Куліби.

Визит главы британского офиса направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий по укреплению безопасности на европейском континенте.

Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержки Украины со стороны Великобритании в укреплении обороноспособности нашего государства.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Великобритании в сфере безопасности, в частности кибербезопасности, а также в областях торговли и инвестиций.