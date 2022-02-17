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Россия может дестабилизировать ситуацию вокруг Украины на протяжении месяцев – МИД Великобритании

Россия может дестабилизировать ситуацию вокруг Украины на протяжении месяцев – МИД Великобритании

Лиз Трасс

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Россия готовится проверить на прочность Запад и может затянуть противостояние на украинской границе на месяцы. Об этом пишет в своей статье для The Telegraph министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, предостерегая от "ложного чувства безопасности" из-за заявлений России об отводе войск, пишет УНН.

Детали

Трасс повторила предупреждение США и НАТО о том, что нет никаких доказательств отвода российских войск от границы Украины, их количество может увеличиваться, несмотря на заявления Кремля об обратном.

Цитата

"Мы не должны поддаваться ложному чувству безопасности, когда Россия заявляет, что некоторые войска возвращаются в казармы, когда на самом деле российское военное наращивание не демонстрирует никаких признаков замедления. Сейчас нет доказательств того, что россияне выводят войска из приграничных районов вблизи Украины", - сказала она.

"Мы не должны иметь иллюзий относительно того, что Россия может затянуть этот процесс с помощью наглого приема, чтобы потратить еще несколько недель, если не месяцев - на подрыв Украины и вызов единства Запада. Это испытание нашей устойчивости", - заявила министр.

Добавим

17 февраля государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс осуществит свой первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Куліби.

Визит главы британского офиса направлен на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий по укреплению безопасности на европейском континенте.

Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проведут переговоры по совместным мерам по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии, практической поддержки Украины со стороны Великобритании в укреплении обороноспособности нашего государства.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и Великобритании в сфере безопасности, в частности кибербезопасности, а также в областях торговли и инвестиций.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания
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