Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона Украины "О ратификации соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве", сообщает УНН.

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Принятие документа поддержали 311 нардепов.

"Это историческое решение", - сказал глава парламента Руслан Стефанчук после голосования.

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Соглашение об общем авиационном пространстве - это "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков.

Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза.

Соглашение об Общем авиационном пространстве подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и посол председательствующей в Совете ЕС Республики Словения Томаж Менцин 12 октября в рамках 23-го саммита Украина — ЕС.

В пределах общего авиационного пространства (ОАП) уменьшится административная нагрузка на украинские авиакомпании. О полетах в ЕС, маршрутах, частоте рейсов и слотах украинские авиакомпании будут договариваться по той же процедуре, как это делает любой перевозчик с Евросоюза, обычные граждане Украины получат больше возможностей и направлений для путешествий и сниженные цены на билеты.