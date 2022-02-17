Рада уволила Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Верховная Рада уволила Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Решение поддержали 318 нардепов.

Сенниченко вновь не присутствовал на заседании парламента во время голосования. Он не отчитывался перед нардепами, которые те того требовали.

Напомним

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в ноябре 2021 года подал в отставку по собственному желанию.

Во время заседания ВР 27 января 2022 года народным депутатам не удалось освободить Сенниченко - решение набрало лишь 223 голоса.

Сенниченко не присутствовал в зале сессионных заседаний во время голосования и не отчитывался перед нардепами. Хотя, как оказалось, был в парламенте и давал комментарии журналистам в кулуарах. После неудачного голосования Сенниченко написал новое заявление на увольнение.