Reuters: санкции США против российских банков - самое мощное оружие Запада

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Для стран-членов НАТО самой мощной мерой против России в случае ее вторжения в Украину были бы санкции США, "отрезающие" российские государственные банки от доллара. Об этом говорят российские банкиры и бывшие высокопоставленные чиновники США, на которых ссылается Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц США и Европы, Вашингтон и его союзники завершают разработку обширного пакета санкций на случай, если Россия начнет вторжение.

Пакет санкций расширит запрет на экспорт технологий, включая любые товары, изготовленные с использованием американских компонентов или программного обеспечения, а также предложит санкции против конкретных российских миллиардеров. Однако эксперты считают, что агрессивные действия против российских государственных банков более, чем любая другая мера, нанесут тяжелый удар по экономике РФ.

“Банковские санкции — это наиболее эффективная мера, которую США могут применить в краткосрочной перспективе”, — сказал бывший старший советник директора Управления по контролю за иностранными активами в Министерстве финансов США Брайан О’Тул.

Предлагаемые санкции против российских банков запретят им совершать какие-либо операции в долларах США, фактически заморозив любые долларовые активы или обязательства, имеющиеся у банков внутри страны и за рубежом.

Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что санкции против российских банков будут “неприятными” и приведут к всплеску волатильности, но заявил, что государство позаботится о том, чтобы все депозиты в банках и все операции, в том числе в иностранной валюте, были обеспечены. По его словам, валютные резервы России, которые сейчас составляют 635 миллиардов долларов, помогут защититься от потенциального удара.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях в отношении российских государственных банков, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил агентству, что Россия “готовится к непредсказуемым действиям” со стороны США, “застраховываясь от любых рисков”.

Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне, заявила, что хотя у России достаточно резервов, потенциальные меры “могут вызвать изъятие депозитов".

“Это определенно окажет сильное влияние на национальную финансовую систему. Это повысит риск финансовой нестабильности, включая расширение спредов и распродажу рубля”, — сказала она.

Отмечается, что акции банковского гиганта Сбербанка и его более мелкого конкурента ВТБ упали на прошлой неделе в связи с перспективой санкций, хотя восстановили некоторые потери после того, как Россия во вторник заявила, что некоторые войска, дислоцированные вблизи границы с Украиной, были возвращение в пункты дислокации после завершения учений.

Сбербанк держит почти половину из 21 триллиона рублей российских депозитов, и вместе с государственными кредиторами ВТБ, Газпромбанком и Россельхозбанком на его долю приходится почти 60% банковских активов страны.

Характер санкций Запада, как отмечается, вероятно, будет зависеть от масштабов российского вторжения.

Например, если российское вторжение ограничится вторжением в оккупированный Донбасс, то Соединенные Штаты могут в целях дальнейшего сдерживания вводить санкции против российских государственных банков в несколько этапов, при этом Сбербанк может остаться последним, говорит бывший координатор Госдепартамента по санкционной политике в администрации Обамы Дэниел Фрид.

Но “если Кремль сыграет по-крупному, то и мы можем, и в любом случае мы можем играть жестко”, — сказал Фрид.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”. В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — объявил указом Днем единения.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения. 15 и 16 февраля РФ объявила об отводе войск, однако Запад сказал, что пока проверяет эту информацию.