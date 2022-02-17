Шольц после разговора с Байденом: отвод российских войск от границ Украины не зафиксирован

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Отвод российских войск от границ Украины на сегодня не зафиксирован. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, пишет УНН.

Цитата

"Вчера вечером я разговаривал с президентом США Байденом по телефону о ситуации в Украине и вокруг нее: ситуация крайне серьезная, вывода российских войск пока не наблюдается. Мы приветствуем сигнал России о продолжении дипломатии. Теперь должны последовать действия", - написал федеральный канцлер в Twitter.

Что было раньше

Накануне о телефонном разговоре сообщили в правительстве ФРГ. Собеседники во время беседы согласились, что ситуация остается очень серьезной из-за наращивания российских войск вблизи Украины.

Как сообщили в Белом доме, во время переговоров лидеры подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания, а также усиления восточного фланга НАТО "в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Что было раньше

Накануне Генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинских границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей к местам постоянной дислокации.

Госсекретарь США также сообщил, что Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.

И президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод сил не фиксирует.

Позже администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.