Сегодня РФ направит США письмо с реакцией на предложения по "гарантиям безопасности" – Лавров

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Россия сегодня направит США письмо с реакцией на предложения по так называемым “гарантиям безопасности”, которых требует российская сторона. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"РФ сегодня направит США письмо с реакцией на предложения по гарантиям безопасности, оно будет опубликовано", - сказал Лавров.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО еще не получали ответа от Российской Федерации относительно так называемых гарантий безопасности, которых требует российская сторона.

Что было раньше

Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов к переговорам по гарантиям безопасности России. Он заявил, что "украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в сфере безопасности".

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно гарантий безопасности учета трех основных требований, в частности нерасширение НАТО.