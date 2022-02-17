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Зеленский отправился в зону ООС на катере

Зеленский отправился в зону ООС на катере

фотогалерея

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в зону проведения операции Объединенных сил на катере. Об этом Глава государства сообщил в своем Instagram, пишет УНН.

Цитата:

“Катерами направляемся в район проведения ООС”, — написал Зеленский в своем Instagram около часа назад, обнародовав соответствующее видео.

Детали

Также Президент обнародовал видео - из каюты, где он вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым “знакомится с порядком боевого патрулирования и системой охраны границы".

Что было ранее

Накануне американские СМИ сообщили, что Президента Украины Владимира Зеленского ожидают в Мариуполе.

Утром 16 февраля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский отправился в Ровенскую область. Там он наблюдал за проведением военных учений. Сейчас проходят учения “Метель — 2022”.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, ООС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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