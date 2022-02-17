Лидеры ЕС сегодня не будут рассматривать детали санкций против РФ - Bloomberg

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Лидеры ЕС, которые проведут экстренный саммит в четверг, не будут детально обсуждать проект пакета санкций в случае российского вторжения в Украину, со ссылкой на источник информирует Bloomberg, пишет УНН.

Цитата:

"Лидеры ЕС, которые проведут экстренный саммит в четверг, не будут подробно обсуждать проект пакета санкций, а вместо этого сосредоточат внимание на дипломатических усилиях, по словам чиновника ЕС", - пишет издание.

По словам чиновника, как указано, "цель состоит в том, чтобы избежать, чтобы лидеры отбирали и выбирали предлагаемые санкции, если Россия нападет на Украину, на фоне разногласий между государствами-членами относительно связанной с этим цены, особенно в энергетическом секторе".

Детали

США и союзники по НАТО пытаются договориться о пакете санкций, которые нанесут ущерб России и в то же время избавят их от любого воздействия, на сколько это возможно.

После саммита в Брюсселе не будет никаких письменных заключений, и ожидается, что лидеры вновь подтвердят свою солидарность с Украиной, что любая военная агрессия дорого обойдется России и что дипломатические каналы должны оставаться открытыми, пишет издание.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".