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Монастырский: Сотрудники системы МВД должны иметь надлежащее обеспечение

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Во время рабочего визита в Донецкую область и встреч с личным составом глава МВД Денис Монастырский много внимания уделил уровню денежного и имущественного обеспечения сотрудников. Ведь это весомый драйвер профессиональной мотивации в ежедневной работе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

Министр внутренних дел посетил часть пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Команда Министерства делает все возможное для улучшения денежного и имущественного обеспечения работников системы МВД. На защите безопасности граждан Украины стоят профессионалы — спасатели, полицейские, гвардейцы, пограничники. Поэтому государство сделает все для достойного обеспечения наших специалистов”, — отметил Денис Монастырский.

Во время рабочего визита Денис Монастырский вручил сотрудникам Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области ведомственные знаки отличия и ценные подарки.

Напомним

Ранее сообщалось, что зарплаты работникам системы МВД всех категорий возрастут на 10% уже с 1 февраля. В дальнейшем повышение зарплат будет продолжаться.

Источник: УНН
Теги: МВД
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