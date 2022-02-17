Ермак лоббирует идею назначения Пышного главой НБУ, - СМИ

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак лоббирует идею назначения на пост главы НБУ Андрея Пышного, однако глава государства не готов отдать ведомство в руки приближенного Арсения Яценюка и Арсена Авакова. Речь об этом идет в статье "Надо печатать больше денег: за что ОП хочет убрать главу НБУ и кто его заменит?", опубликованной изданием Delo.UA.

"ОП не доволен работой нынешнего руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко и уже ищет ему замену. В частности, неудобной стала монетная политика регулятора, который делает упор на таргетирование инфляции. Ранее СМИ уже не раз сообщали, что в ОП требуют от НБУ запустить печатный станок. "Нерадивый" Шевченко отказался выполнять поручения Банковой, так что уже полгода идет поиск кандидатуры на его место. Замену попытались найти максимально тихо, и как всегда – основной критерий поиска – "покладистость". Поговаривают, и кандидатура уже есть — это экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный. Внутренние источники сообщают – назначение Пышного лоббируют из ОП", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что Пышный является креатурой главы ОП, поскольку они давно и тесно знакомы.

"И в случае получения должности он станет руками и глазами Ермака в банковской сфере. С Пышным у Ермака давняя связь, которая прослеживается, в частности, через Арсения Яценюка. Пышный — кум Яценюка. С главой ОП их также многое связывает, в частности они вместе являются основателями ОО "Почувствуй". К тому же известно, что Ермак и экс-премьер также имеют общие интересы. В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка в 216 округе в Киеве во время выборов президента, также работал его юристом", — подчеркивает он.

В статье отмечается, что у президента Владимира Зеленского есть свои сомнения на счет идеи назначения Пышного главой НБУ.

"Во-первых, это назначение серьезно ослабит НБУ. Во-вторых, Зеленский не желает видеть тень Яценюка над банковской сферой. Более того, Президент опасается, что через экс-премьера на регулятора может быть установлено влияние экс-главы МВД Арсена Авакова, которого так долго и тщательно пытались вытеснить из империи внутренних дел страны", — говорится в публикации.