В ЕС отреагировали на обстрелы на Донбассе: РФ может использовать их как "проверку или оправдание"

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Европейский союз внимательно следит за обстрелами Донбасса боевиками, однако о санкциях против России пока не будет говорить. Об этом изданию Reuters заявил в четверг источник в ЕС, пишет УНН.

Цитата:

Отвечая на вопрос о последнем обстреле в Украине, чиновник сказал: "Триггер для введения санкций - это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в эту дискуссию. Мы внимательно следим за обстрелами на Донбассе, мы понимаем, что это может быть использовано как проверка или оправдание".

Детали

Лидеры 27 стран ЕС сегодня встречаются в Брюсселе для обсуждения ситуации в Украине и вокруг нее.

Источник, участвующий в подготовке встречи и говоривший на условиях анонимности, сказал, что сегодня будет представлен отчет лидеров Франции и Германии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Что было ранее

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

По данным штаба ООС, с начала суток 17 февраля боевики 29 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный ВСУ.