Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но Кремль не готов общаться - Зеленский

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира, однако несмотря на публичные заявления российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, которого цитируют в ОП, во время общения с представителями СМИ в Мариуполе в Донецкой области, пишет УНН.

Цитата:

“Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы делаем запрос в Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят”, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к разговору.

“Я готов на любой формат”, — заявил он.

Детали

Глава государства рассказал, что Украина подавала официальные запросы и пыталась связаться с Президентом РФ Владимиром Путиным, когда выросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск.

“Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор так же никто не подтверждает”, — отметил он.

Зеленский сообщил, что Украина также заинтересована в инициативах других стран, которые предлагают помощь в организации встречи с российской стороной.

“Мы заинтересованы. Я не отказал ни одной из тех стран, которые нам предлагали. Мало того — мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах разговора с Российской Федерацией”, — заметил Глава государства.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне сообщил, что проведет телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с тем, чтобы узнать позицию последнего о проведении трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины.

Так, 19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калын объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.

Во время визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредническую роль Турции в переговорах с Россией.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.