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Верещук призвала журналистов New York Times исправить ложную информацию, поданную от ее имени

Верещук призвала журналистов New York Times исправить ложную информацию, поданную от ее имени

Ирина Верещук

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Вице-премьер — министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала журналистов из московского бюро издания New York Times внести правки в статью об Украине, передает УНН со ссылкой на заявление министра в Facebook.

Детали

Речь идет о статье, вышедшей вчера на страницах издания New York Times. Авторами статьи являются репортеры из московского бюро NYT, указала Верещук.

Статья описывает геополитические отношения в треугольнике Украина-Запад-Россия, пишет вице-премьер, добавляя, что авторы материала ссылаются на ее слова, сказанные накануне в эфире одного из телеканалов.

Цитата:

“С уважением к New York Times вынуждена констатировать, что авторы статьи соврали. В эфире я говорила о гипотетической возможности референдума по Минским соглашениям, а они написали так, будто бы я говорила о референдуме по вступлению в НАТО. То есть, содержание совсем другое. Это либо вопиющая непрофессиональность, либо сознательная манипуляция”, — заявила Верещук.

Поэтому министр призвала авторов внести правки в материал.

"Извинения не обязательны. Прошу исправить статью и проинформировать об исправлении все СМИ, которые перепечатали вашу статью без проверки, полагаясь на репутацию NYT”, — добавила Верещук.

В качестве подтверждения Верещук опубликовала ссылку на статью в NYT, а также видео с ее прямой речью. Подробнее - по ссылке.

Источник: УНН
Теги: Ирина Верещук
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