Верещук призвала журналистов New York Times исправить ложную информацию, поданную от ее имени

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Вице-премьер — министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала журналистов из московского бюро издания New York Times внести правки в статью об Украине, передает УНН со ссылкой на заявление министра в Facebook.

Детали

Речь идет о статье, вышедшей вчера на страницах издания New York Times. Авторами статьи являются репортеры из московского бюро NYT, указала Верещук.

Статья описывает геополитические отношения в треугольнике Украина-Запад-Россия, пишет вице-премьер, добавляя, что авторы материала ссылаются на ее слова, сказанные накануне в эфире одного из телеканалов.

Цитата:

“С уважением к New York Times вынуждена констатировать, что авторы статьи соврали. В эфире я говорила о гипотетической возможности референдума по Минским соглашениям, а они написали так, будто бы я говорила о референдуме по вступлению в НАТО. То есть, содержание совсем другое. Это либо вопиющая непрофессиональность, либо сознательная манипуляция”, — заявила Верещук.

Поэтому министр призвала авторов внести правки в материал.

"Извинения не обязательны. Прошу исправить статью и проинформировать об исправлении все СМИ, которые перепечатали вашу статью без проверки, полагаясь на репутацию NYT”, — добавила Верещук.

В качестве подтверждения Верещук опубликовала ссылку на статью в NYT, а также видео с ее прямой речью. Подробнее - по ссылке.