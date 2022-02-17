Госпогранслужба: есть основания не пускать Шуфутинского в Украину

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Российского певца Михаила Шуфутинского, который в марте планирует дать концерт в Киеве, могут не пустить в Украину в случае подтверждения незаконного посещения им оккупированного Крыма. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

“Если говорить о том лице (Шуфутинском - ред.), о котором вы отметили, то у Государственной пограничной службы достаточно информации, что он мог ездить неоднократно незаконно на территорию оккупированного Крыма. Поэтому в случае попытки пересечь государственную границу на въезд эта информация будет проверена еще раз, будет проведен дополнительный контроль, и есть основания, что данное лицо может быть не пропущено на территорию Украины”, — рассказал Демченко.

Детали

По его словам, Государственная пограничная служба в рамках своих полномочий постоянно проводит работу по установлению людей, которые нарушают украинское законодательство, в частности, незаконно посещая оккупированные территории.

“В рамках полномочий и компетенции Государственной пограничной службы наши сотрудники проводят работу по установлению лиц, которые нарушали украинское законодательство, в том числе незаконно посещающие оккупированные территории Украины. Это касается всех лиц, граждан Украины, иностранцев. Конечно, у общества более приковано внимание к одиозным фигурам, или более известным людям”, — добавил Демченко.

Дополнение

Ранее Демченко сообщал, что в случае попытки Шуфутинского въехать на территорию Украины будет проведена дополнительная проверка относительно его вероятных визитов в Крым.

Контекст

По информации на сайте concert.ua, 8 марта 2022 года в киевском Дворце спорта запланировано выступление Михаила Шуфутинского с сольным концертом “За милых Дам, или 30 лет спустя”.

В сентябре 2021 года стало известно, что на территории временно оккупированных Крыма и города Севастополь запланированы концерты Шуфутинского.