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Обострение на Донбассе: Зеленский отреагировал на вражеский обстрел в Станице Луганской

Обострение на Донбассе: Зеленский отреагировал на вражеский обстрел в Станице Луганской

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после вражеского обстрела в Станице Луганской заявил о важности мониторинговой деятельности ОБСЕ и дипломатов, которые должны остаться в Украине, пишет УНН.

Цитата:

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской - это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине - их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины", - написал Зеленский в Twitter.

Что было ранее

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

По данным штаба ООС, с начала суток 17 февраля боевики 29 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС, Луганск и Луганская область, Владимир Зеленский
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