РФ пытается сфабриковать предлоги для вторжения в Украину - глава МИД Великобритании

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сообщения о якобы “аномальной военной деятельности Украины на Донбассе” являются попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter, передает УНН.

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“Сообщения о предполагаемой аномальной военной деятельности Украины на Донбассе являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Великобритания продолжит обличать российскую дезинформационную кампанию”, — написала Трасс.

Дополнение

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Киев.

Что было ранее

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.