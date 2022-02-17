РФ пытается сфабриковать предлоги для вторжения в Украину - глава МИД Великобритании
Лиз Трасс
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сообщения о якобы “аномальной военной деятельности Украины на Донбассе” являются попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter, передает УНН.
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“Сообщения о предполагаемой аномальной военной деятельности Украины на Донбассе являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Великобритания продолжит обличать российскую дезинформационную кампанию”, — написала Трасс.
Дополнение
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Киев.
Что было ранее
17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.