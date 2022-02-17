Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,09 -0,1481  EUR: 31,93 -0,0963 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23805

РФ пытается сфабриковать предлоги для вторжения в Украину - глава МИД Великобритании

РФ пытается сфабриковать предлоги для вторжения в Украину - глава МИД Великобритании

Лиз Трасс

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сообщения о якобы “аномальной военной деятельности Украины на Донбассе” являются попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Сообщения о предполагаемой аномальной военной деятельности Украины на Донбассе являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Великобритания продолжит обличать российскую дезинформационную кампанию”, — написала Трасс.

Дополнение

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Киев.

Что было ранее

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.