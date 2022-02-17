США получили ответ от России на предложения после российских требований по "безопасности"
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Соединенные Штаты получили ответ от России сегодня после того, как США три недели назад предоставили России письменный документ, в рамках диалога после обнародования Россией требований относительно "гарантий безопасности", сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, пишет УНН.
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"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был доставлен послу Салливану сегодня в Москве", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепа.
Дополнение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва направит ответ США относительно "гарантий безопасности" сегодня. Лавров сказал, что Москва также обнародует письмо.
В январе Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что письменный документ, который США предоставили России, "наметил серьезный дипломатический путь вперед, если Россия его выберет".
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.
Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".