Обострение ситуации на Донбассе: Украина созывает срочное заседание ТКГ

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по безотлагательному созыву внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТК из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом ТКГ сообщила в своем Telegram, пишет УНН.

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“Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по безотлагательному созыву внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ”, - говорится в сообщении.

Детали

Там отметили, что именно для того, чтобы провокации со стороны боевиков не могли стать поводом для эксалации, украинская делегация в ТКГ предлагает привлечение представителей стран нормандского формата к участию во всех механизмах, которые осуществляют мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня.

“Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате "для прекращения нарушений и восстановление режима тишины, ведь только при условии устойчивого прекращения огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе”, - добавили в ведомстве.

Добавим

С сегодняшнего дня на Донбассе наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, которые поддерживаются РФ.

В результате более 40 обстрелов с применением ствольной артиллерии, минометов и танков повреждено здание детского сада в районе Станицы Луганской, снаряды попали на двор врубовского лицея. В обоих зданиях во время обстрелов находились дети, ученики и персонал.

Повреждены жилые здания и объекты инфрастуктуры. Получили повреждения трое мирных жителей.