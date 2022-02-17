Байден: есть основания считать, что Россия "вовлечена в операцию под фальшивым флагом"

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в четверг заявил, что США считают, что Россия может быть "вовлечена в операцию под чужим флагом", чтобы спровоцировать военный конфликт с Украиной, несмотря на заявления Кремля об отводе войск, информирует CNN, пишет УНН.

Детали

Байден, пишет CNN, сказал, что США имеют "основания полагать", что Россия может быть "вовлечена в операцию под чужим флагом".

"У нас есть все признаки того, что они готовы войти в Украину, атаковать Украину", - сказал Байден, добавив: "Я чувствую, что это произойдет в течение следующих нескольких дней".

Он сказал, что российские ответы на предложения США после российских требований по "гарантиям безопасности" были отправлены, но он их еще не читал.

Байден отметил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится сегодня в ООН и изложит дипломатический путь, повторив, что "путь есть".

Байден добавил, что "не планирует звонить Путину".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".