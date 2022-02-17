Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,09 -0,1481  EUR: 31,93 -0,0963 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19350

Началось заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям, созванное Россией

Началось заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям, созванное Россией

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Нью-Йорке в 17:00 по киевскому времени началось заседание Совета Безопасности ООН по Минским соглашениям, которое ранее созвала Россия, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, председательствующий представитель Российской Федерации пригласил к участию в заседании представителей Германии и Украины, представителей ОБСЕ, а также пророссийскую пропагандистку Татьяну Мунтян.

После этого слово взяла заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло. Она заявила о беспокойствах, которые вызывают сообщения о нарушении режима прекращения огня на Донбассе.

“К сожалению за это время не было значительного прогресса по внедрению Минских соглашений, несмотря на повторяющиеся усилия, многочисленные дискуссии в "нормандском формате“ и дискуссии в формате ТКГ, они остаются в тупике”, — сказала она.

Что было раньше

Как писал УНН, накануне Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о возможном признании “Л/ДНР”.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.