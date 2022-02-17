Началось заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям, созванное Россией

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Нью-Йорке в 17:00 по киевскому времени началось заседание Совета Безопасности ООН по Минским соглашениям, которое ранее созвала Россия, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, председательствующий представитель Российской Федерации пригласил к участию в заседании представителей Германии и Украины, представителей ОБСЕ, а также пророссийскую пропагандистку Татьяну Мунтян.

После этого слово взяла заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло. Она заявила о беспокойствах, которые вызывают сообщения о нарушении режима прекращения огня на Донбассе.

“К сожалению за это время не было значительного прогресса по внедрению Минских соглашений, несмотря на повторяющиеся усилия, многочисленные дискуссии в "нормандском формате“ и дискуссии в формате ТКГ, они остаются в тупике”, — сказала она.

Что было раньше

Как писал УНН, накануне Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о возможном признании “Л/ДНР”.