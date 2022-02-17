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ОБСЕ в ООН заявила о 500 взрывах на Донбассе на протяжении суток

ОБСЕ в ООН заявила о 500 взрывах на Донбассе на протяжении суток

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ со вчерашнего вечера зафиксировала более 500 взрывов на Донбассе. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Посол Яшар Халит Чевик на заседании Совбеза ООН в четверг, передает кореспондент УНН.

Цитата

“Я также хотел бы предоставить некоторую информацию о событиях сегодняшних утренних часов. В период со вчерашнего вечера до 11:20 по киевскому времени сегодня СММ зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения”, — сказал Чевик.

Детали

По его словам, наибольшее количество взрывов было зафиксировано в районе Станицы Луганской и Золотого.

После 11:20 СММ зафиксировали около 30 взрывов.

Добавим

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: ООН, ОБСЕ, Донбасс, Украина
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