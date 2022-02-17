Россия может придумать повод и напасть на Киев в ближайшее время - Блинкен в Совбезе ООН

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Россия накопила более 150 тысяч военнослужащих на границе с Украиной в Беларуси и на территории оккупированного Крыма. В течение ближайших дней страна-агрессор может придумать повод и напасть на украинскую территорию. Главной целью России может быть Киев. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совбез ООН по Минским соглашениям, передает УНН.

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“Россия говорит, что уменьшает количество войск, но мы не видим, чтобы это происходило. Согласно нашей информации, эти силы, в том числе наземные войска, самолеты, корабли готовятся к нападению на Украину в течение ближайших нескольких дней. Мы не знаем, чем все это закончится. Эта ситуация уже разворачивается", - заявил Блинкен.

Детали

По словам Блинкена, Россия может создать повод для нападения. “Это может быть насильственное событие в Украине, или же это может быть какое-то обвинение против украинского правительства”.

Он добавил, что неизвестно, что именно это может быть - сфабрикованный террористический акт, открытие братских могил, нападение на гражданское население, или это может быть либо фейковое, или настоящее нападение с использованием химического оружия.

“Россия может это описать, как геноцид, и таким образом посмеяться над концепцией, к которой мы здесь относимся серьезно. Там уже звучат обвинения, и мы услышали это уже от представителя России сегодня”, - добавил Блинкен.

В ответ на эти провокации, отмечает госсекретарь США, российское правительство может созвать заседание для того, чтобы справиться с тем, так называемым, кризисом.

Россия может заявить о решительном отзыве о том, что они защищают русскоязычное население. Таким образом может начаться нападение.

“Тогда российские ракеты и бомбы могут начать летать над Украиной. Кибератаки также приведут к нарушению работы украинских учреждений. После того, российские танки и военные смогут поразить по ключевым элементам инфраструктуры. Они могут напасть на украинскую столицу. У нас есть также информация, что Россия нацелена на конкретные группы украинского населения. Мы предупреждали украинское правительство о том, что это будет произойти”, - отмечает Блинкен.

Добавим

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.

Официальные западные лица сообщили, что Россия продолжает наращивать войска вокруг Украины. Сейчас часть военных сил находится в 50 км от украинской границы.

По информации официальных западных лиц, из 14 боевых групп, которые, как сообщали, направлялись к границе, значительное количество уже прибыло на места.

Также сообщили о прибытии еще трех судов в Крым и военной техники с вертолетами на юго-западе России, что в 25 км от границы с Украиной.

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

В то же время в США назвали новую дату вторжения России на территорию Украины. Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Также 20 февраля завершаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Как пишет Politico, Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не расстраивать китайского лидера Си Цзиньпина. Однако, по данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена продолжают утверждать, что Россия может напасть на Украину именно во время Игр.

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока", но двери для дипломатического решения остаются открытыми.