Блинкен: мы готовы к любой критике, если прогнозы США будут неоправданны и Россия передумает нападать на Украину

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В случае, если Россия передумает вторгаться на территорию Украины, для США это станет облегчением, и они будут готовы выдержать любую критику. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совбеза ООН по Минским соглашениям, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если Россия не вторгнется в Украину - тогда для нас это будет облегчение, что Россия изменила свой путь, и показала, что наши прогнозы были неоправданы. Это будет намного лучше, конечно. И мы будем готовы выдержать любую критику. Как президент Джо Байден сказал, это будет война по выбору: если Россия этот выбор сделает, тогда наш ответ будет решительным, и президент Байден на этой неделе уже отмечал, что есть другой выбор, который Россия может сделать. Если в их словах есть правда относительно того, что они преданы дипломатии, а дипломатия - это единственный ответственный способ разрешения этого кризиса. Для этого необходимо реализовывать Минские соглашения, которые у нас есть на повестке дня”, - заявил Блинкен.

Детали

Он добавил, что если Россия готова сесть за стол с украинским правительством и проработать реализацию этих соглашений, тогда партнеры в Германии и Франции готовы на высшем уровне в Нормандском формате помочь этим дискуссиям, чтобы решить эти ситуации.

Добавим

Во время заседания Совбез ООН Блинкен также заявил, что Россия накопила более 150 тысяч военнослужащих на границе с Украиной в Беларуси и на территории оккупированного Крыма. В течение ближайших дней страна-агрессор может придумать повод и напасть на украинскую территорию. Главной целью России может быть Киев.

По информации официальных западных лиц, из 14 боевых групп, которые, как сообщали, направлялись к границе, значительное количество уже прибыло на места.

Также сообщили о прибытии еще трех судов в Крым и военной техники с вертолетами на юго-западе России, что в 25 км от границы с Украиной.

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отвод своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

В то же время в США назвали новую дату вторжения России на территорию Украины. Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.