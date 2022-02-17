Опрос: 55% украинцев считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если Россия признает “ЛДНР”

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Более 50% украинцев считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если россия признает так называемые “ДНР” и “ЛНР” независимыми государствами. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", передает УНН.

Детали

Следовательно, 55% опрошенных считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если Россия признает так называемые “ДНР” и “ЛНР” независимыми государствами. 24% — против, 21% — не определились по этому поводу.

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За выход из Минских соглашений при упомянутых условиях выступает относительное большинство населения, независимо от региона проживания и возраста. Лишь в электоральном разрезе заметна разница в оценке такого развития событий: относительное большинство опрошенных избирателей партий "Оппозиционная платформа-за жизнь” и "Наши" или против выхода из Минских договоренностей, или же колеблются в ответе.

Справка

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Сроки проведения: 16-17 февраля 2022 г.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики”.

В документе предлагают внести в повестку дня Госдумы на февраль вопрос признания "Л/ДНР”.

15 февраля депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР”.