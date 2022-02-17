Глава МВД: защита морской границы в зоне проведения ООС организована на самом высоком уровне

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня, 17 февраля, глава МВД Денис Монастырский проверил порядок боевого патрулирования границы и организацию морской охраны в районе проведения ООС, передает УНН.

Детали

“Донбасс — это Украина!

Здесь наша земля, наши люди. Рядом временно оккупированные территории. Страна-агрессор тоже рядом. А жизнь каждого украинца высшая ценность. Она должна быть в безопасности. Под защитой украинского государства.

Вместе с главой государства Владимиром Зеленским находились в Донецкой области. Ознакомились с порядком боевого патрулирования границы и организацией морской охраны в районе проведения ООС.

Проверили и часть пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Нам важно воочию убедиться, что работа ведется качественно.

Поэтому докладываю: организация охраны границы в области — на самом высоком уровне: все четко, слаженно и добросовестно”, — написал министр у себя на Facebook.

Он отметил профессионализм украинских защитников.

“В очередной раз убедились, что на защите безопасности граждан Украины стоят настоящие профессионалы - наши спасатели, полицейские, гвардейцы, пограничники.

И все мы вчера почувствовали огромное единение и поддержку украинского народа! Спасибо каждому, кто вчера надел ленту или вышиванку, пел гимн или поднимал флаг! Вместе мы большая непобедимая сила!" - написал министр.