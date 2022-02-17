Данилов заявил, что фамилии потенциальных российских “гауляйтеров” в Украине известны

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Представители пятой колонны в Украине рассчитывают на вознаграждение от РФ. Но фамилии этих потенциальных "гауляйтеров" уже известны. Об этом в эфире ток шоу "Право на власть" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНН.

Цитата

“Вопрос во внутренней дестабилизации. Пятая колонна Российской Федерации, которая здесь прописалась. В ВР в том числе. Те люди, которые представляют ее, имеют большое желание стать “гауляйтерами”. Россия сейчас уже этот список "гауляйтеров" составляет и говорит - давайте уже понемногу двигать, а мы вам потом раздадим воласти или еще что-то. И таких "гауляйтеров” нам уже на сегодня известны их фамилии, имя, отчество", - сказал Данилов.

Детали

В выступлении Данилова произошла заминка, когда ведущая Наталья Мосийчук обратила внимание на реакцию присутствующего нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича и обратилась к нему “Нестор Иванович, вашей фамилии там не было... Там были Царев и Мураев”.

В то же время Данилов бросил реплику: "А вы откуда знаете?”.

Контест

Ранее Financial Times опубликовало статью о планах РФ сформировать в Украине оккупационное правительство. Бывший "регионал" Олег Царев, который после событий на Майдане в 2014 году бежал в Крым, якобы рассматривался Кремлем как возможный кандидат на должность главы оккупационной администрации в случае нападения на Украину. Кроме того западная пресса заявляла, что РФ якобы рассматривает своим ставленником бывшего нардепа Евгения Мураева.