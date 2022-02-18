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Сегодня Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве

Сегодня Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня, 18 февраля, президент России Владимир Путин проведет переговоры с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко в Москве. Об этом говорится в расписании событий на сайте Кремля, информирует УНН.

Цитата

“18 февраля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Беларуси Александром Лукашенко”, — говорится в сообщении Кремля.

Детали

Отмечается, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также “актуальные проблемы европейской безопасности”.

Напомним

Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Лукашенко
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