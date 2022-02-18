Министр обороны: главным объектом вчерашней атаки стало мирное население - это военное преступление

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Вчерашние обстрелы со стороны российских наемников велись вблизи 30 украинских населенных пунктов, а основным объектом стало мирное население. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

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“В целом подконтрольные России незаконные вооруженные формирования вели огонь в районе 30 украинских населенных пунктов”, - заявил министр.

Детали

Он обратил внимание на характер обстрелов: в 9 утра снаряд попал в детский сад в Станице Луганской; около 10-и утра в поселке Марьинка снаряд упал рядом с автобусной остановкой рядом со школой; около 10:30 снаряд упал возле лицея в поселке Врубовка. Разрушены жилые дома.

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“Как вы видите, российское командование направило сильный удар против учебных заведений и жилых домов. Главным объектом атаки стало мирное население. Это военное преступление и откровенная провокация, о возможности которой мы неоднократно предупреждали как о возможном сценарии эскалации”, - резюмировал министр.

По обобщенным данным, вчера в результате обстрелов пострадало 5 гражданских и трое военных, а также еще один боец получил боевую травму.

Контекст

Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреляли населенные пункты и позиции ООС. В частности, Станицу Луганскую, из артиллерии, там поврежден детский сад. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.

Вечером 17 февраля вражеские обстрелы Станицы Луганской возобновились.

В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.