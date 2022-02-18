Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с боевиками

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин считает, что все, что нужно сделать Киеву, - это сесть за стол переговоров с боевиками для снижения напряженности вокруг Украины. Об этом Путин заявил после переговоров с президентом Белоруси Александром Лукашенко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

"Констатировали с президентом Белоруси, что залог восстановления гражданского мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта", - сказал Путин.

"Чем раньше это произойдет, тем лучше", - добавил он.

Путин также отметил, что сейчас фиксируют обострение ситуации в Донецкой области.

Лукашенко во время совместной пресс-конференции с Путиным прокомментировал обострение на Донбассе.

"Там люди уже готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, это ненормально", - сказал Лукашенко.

Дополнение

Боевики "ДНР" объявили о начале массовой эвакуации населения в России.

Контекст

Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие. Сегодня обстрел продолжается.

В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вчерашние события на Донбассе — наглая провокация, направленная на то, чтобы спровоцировать Украину на ответ.

Кроме того, в ООС прокомментировали обвинения боевиков по обстрелу населенных пунктов на Донбассе, которые произошли 17 февраля. Украинская армия неуклонно придерживается Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права.