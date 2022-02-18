В офисе Зеленского собирают брифинг по ситуации на Донбассе: будут докладывать Резников и Залужный

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в 19:45 в офисе Президента начнется брифинг по ситуации на Донбассе. Среди докладчиков - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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"В пятницу, 18 февраля, в 19:45 начнется брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук и министра обороны Алексея Резникова относительно ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении.

Добавим

Место проведения: пресс-центр Офиса Президента Украины, вул. Банковая, 11.

Ранее

В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, снимают наличные. Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область. Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

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