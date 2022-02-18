Зеленский направил на линию фронта Данилова, часть министров и нардепов

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Завтра по решению Президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс поедут представители Верховной Рады, часть министров и секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом во время брифинга сообщил Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Президент принял решение и завтра и линию фронта отправятся представители Верховной Рады, часть министров, я также по поручению Президента отправляюсь завтра на фронт. Завтра будем в тех местах, где непосредственно пострадала наша инфраструктура", - рассказал Данилов.

Дополнение

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.